الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد العقوبات الأمريكية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو على فشلها السياسي

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن العقوبات الأمريكية على كتيبة نيتسح يهودا قرار خاطئ ويجب أن نعمل على إلغائها.

جنود الجيش الإسرائيلي وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة

وتابع "لابيد"، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن جنود الجيش الإسرائيلي وقادته هم أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي لحكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

الضفة الغربية الفلسطينيين في الضفة الغربية حقوق الانسان العقوبات الامريكية العقوبات الأمريكية على كتيبة نتسح يهودا

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