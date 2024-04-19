لابيد: لم يحدث أن ألحق وزير بمجلس الدفاع مثل هذا الضرر الكبير بأمن إسرائيل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في مجلس الدفاع مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

إعلام إسرائيلى: هجوم أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمُسيّرات

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن هجوم أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمُسيّرات، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد إعلام إسرائيلي أن تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية أن الهجوم على إيران انتهى لكن إسرائيل تحافظ على تأهب عالٍ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.