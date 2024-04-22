وصول 750 مصابًا فلسطينيًا إلى معبر رفح منذ أول أبريل الجارى

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري بأن عدد المصابين الفلسطينيين الذين دخلوا من معبر رفح منذ الأول من أبريل وحتى أمس الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، وصل إلى 750 مصابًا يرافقهم 1709 مرافقين.

وأوضح أنه تم إدخال 400 سيارة إسعاف إلى قطاع غزة خلال تلك الفترة من 1 أبريل وحتى أمس الأحد الموافق 21 من الشهر ذاته.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية أفاد، في وقت سابق، بأن إجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة عبر منفذي رفح وكرم أبوسالم أمس 258 شاحنة، مشيرًا إلى أنه تم إدخال 8 شاحنات إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، كما تم إدخال 250 شاحنة عبر منفذ كرم أبوسالم.