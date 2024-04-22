لافروف: الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكرى مباشر بين القوى النووية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية.

نرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: نرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي، لافتًا إلى أن القوى النووية الثلاث في الغرب هي الراعي الرئيسي للنظام الأوكراني.

وأوضح "لافروف" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون تشويه سمعة الأنشطة الفضائية الروسية.