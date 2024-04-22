الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لافروف: الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكرى مباشر بين القوى النووية

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية.

نرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي

وتابع، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: نرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي، لافتًا إلى أن القوى النووية الثلاث في الغرب هي الراعي الرئيسي للنظام الأوكراني.

وأوضح "لافروف" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون تشويه سمعة الأنشطة الفضائية الروسية.

الولايات المتحدة الخارجية الروسية القوى النووية الثلاث روسيا أوكرانيا

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