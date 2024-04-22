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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصف مدفعى إسرائيلى شرقى مخيم المغازى وسط غزة

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

أكد الإعلام الفلسطيني، استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، في اليوم الـ199 من العدوان على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الاسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأشار وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

قطاع غزة العدوان على قطاع غزة الشهداء في قطاع غزة خان يونس

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