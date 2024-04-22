اليوم.. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتسريع إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، اجتماعا في لوكسمبورج لبحث تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وتوسيع نطاق العقوبات على إيران، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مطالبة الدول الأوروبية رفع مستويات الدعم لكييف

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قد طلبا من الدول الأوروبية رفع مستويات الدعم لكييف، وخصوصا بمجال الدفاع الجوي في ظل تصعيد روسيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

كما سيدرس الوزراء مسألة فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد هجومها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي.