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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بلجيكا: نستهدف فرض عقوبات على إيران تشمل الحرس الثورى

حجة لحبيب
حجة لحبيب

قال وزير خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، إنه يجب استهداف فرض عقوبات على إيران تشمل الحرس الثوري، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور أحمد لاشين، الخبير في الشئون الإيرانية، أن النظام الإيراني يواجه اختراقًا أمنيًا على يد القوات الإسرائيلية، مما أثار مخاوف لدى الحرس الثوري الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد أن إيران تميل دائمًا لاستخدام استراتيجية الحرب بالوكالة، لكن يبدو أن إسرائيل تسعى لفرض عقوبات على إيران عبر تحركاتها في المنطقة، لافتًا إلى أن الحكومة الإيرانية تواجه سلسلة من الأزمات، منها انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وانتشار المظاهرات في أنحاء البلاد، فضلًا عن الحجب الإعلامي الكثيف الذي تم فرضه عقب الهجمات الأخيرة.

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