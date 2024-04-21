الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"برلمانية الوفد": تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية يساهم في حماية التراث المصري

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تنفيذ مخرجات المحاور الثلاثة بالحوار الوطني وترجمتها إلى إجراءات وقرارات على أرض الواقع، أو مشروعات قوانين تمهيدا لتقديمها إلى مجلس النواب، مشددا على أهمية المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، والتي تم وضع خطة من جانب وزارة الثقافة لتفعيلها.

برلمانى: تنفيذ وزارة الثقافة مخرجات الحوار الوطنى يثرى الحياة الثقافية

وقال "الهضيبي"، إن مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية فى دعم الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت لمطالبنا بشأن دعم الحرف التراثية من مشروع مقترح لتعديل اللائحة قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطورها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادى يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية.

 

أبرز إنجازات وزارة الثقافة 


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الوزارة تتضمن أيضا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعمل أطلس الحرف التراثية، بوصفها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية، فضلا عن إطلاق مبادرة صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر، الأمر الذي يساهم في حماية التراث المصري من الاندثار.

برلمانى: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية

تأكيد جدية الدولة في التعاطي مع مخرجات الحوار


وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية التفاعل الإيجابي من الحكومة بكل قطاعاتها مع مخرجات الحوار الوطني، والتي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأكيد جدية الدولة في التعاطي مع مخرجات الحوار، من أجل إيجاد حلول واقعية للقضايا الوطنية، وصياغة أولويات العمل الوطني، والتأكيد علي أن الجمهورية الجديدة تتسع لجميع فئات وأطياف المجتمع المصري.
 

النائب ياسر الهضيبي الشيوخ الوفد برلمانية الوفد ,حزب بالحوار الوطني

مواد متعلقة

برلماني: خفض أسعار السلع الأساسية خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة لمواجهة التضخم

بعد إعلان الحكومة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. برلماني: الرئيس ينحاز للمواطن

لجان البرلمان العربى تختتم اجتماعاتها فى القاهرة للتحضير للجلسة العامة السبت

علاء عابد: القمة المصرية البحرينية تأكيد على جهود مصر لوقف الحرب على غزة

منال نصر: الحفاظ على الأمن العربى أولوية لدى الرئيس السيسى

حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

لإنقاذ القضية من محاولات التصفية الممنهجة.. لجنة فلسطين بالبرلمان العربى تؤكد حتمية حل الدولتين

العسومى يبحث تعزيز العمل المجتمعى للبرلمان العربى مع وفد جمعية حماية

الأكثر قراءة

عاجل|غرامة وغلق.. العقوبات القانونية لمخالفي تسعيرة الخبز السياحي

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مصدر لـ"الدستور": مصر تُوقف تصدير الغاز لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك ودريمز الغاني باستاد القاهرة اليوم

منخفض جوى.. "الأرصاد" تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

علي سعدة

محاولات أهل الشر

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

حماس وحزب الله والضفة.. إسرائيل تواجه جبهات مشتعلة في عيد الفصح

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو