الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: خفض أسعار السلع الأساسية خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة لمواجهة التضخم

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

أكد النائب أحمد سعد نويصر، أن توجهات الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 27%، وخفض سعر رغيف الخبز السياحي بدءا من اليوم، خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

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زيادة الإفراجات الجمركية

 

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذه الجهود وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

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النائب أحمد نويصر يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

وتابع النائب أحمد نويصر، أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.


وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.

النائب أحمد سعد نويصر لخفض أسعار السلع الأساسية - شكاوي الأسعار الحكومة الدستور توجهات الدولة المصرية

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