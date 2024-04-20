السبت 20 أبريل 2024
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سياسي

برلماني: جهود الدولة لخفض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن

النائب محمد رضا البنا
النائب محمد رضا البنا

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في الآونة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الانحياز للمواطن دائما وتلبية احتياجاته، ودائما ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال "البنا"، إن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت، وبالتالي الرئيس السيسي يحرص على مصلحة المواطن في المقام الأول.

 

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وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات والجهود المتخذة لخفض الأسعار، وآخرها ترأسه اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، أمس الأول الخميس، والذي يأتي في إطار متابعة الحكومة الأسبوعية لأسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، وفي إطار إعلان نتائج المتابعة والرصد لأسعار السلع وضبط الأسواق، وما تبعه من مؤتمر صحفي لتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام المصري.

وأشار البنا إلى أهمية توضيح رئيس مجلس الوزراء أنه منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، حرصت الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأنه خلال الفترة التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى حوالي 30%، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات من قبل التجار والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار.

وأضاف البنا، أن المواطن يجب أن يشعر بانخفاض الأسعار خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الوزراء بأن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%، وأن الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها في مستوى نزولي إلى حوالي 22%، والتأكيد على أن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من غدا الأحد، وأنه تلاحظ للحكومة أن مجموعة السلع الأساسية شهدت انخفاضا في الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، داعيا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتجار للتأكد من خفض الأسعار على أرض الواقع، وطالب التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

النائب محمد رضا البنا حقوق الإنسان بمجلس النواب القيادة السياسية أسعار السلع السيسي

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