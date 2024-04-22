الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

السبت.. البرلمان العربى يطلق مؤتمره السادس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي، السبت المقبل، مؤتمره السادس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.

تفاصيل أجندة المؤتمر

العسومى: البرلمان العربى يتبنى حراكًا دوليًا لنصرة الأشقاء فى فلسطين

يناقش هذا المؤتمر الدوري الذي يعقد كل عام إحدى القضايا الرئيسية ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في الدول العربية ودور البرلمانيين العرب في تحقيق متطلباتها.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، هذا العام، موضوع الذكاء الاصطناعي، حيث أعد البرلمان العربي مشروع وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".

وتتناول الوثيقة الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي، يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.

العسومى يبحث تعزيز العمل المجتمعى للبرلمان العربى مع وفد جمعية حماية

التحضير لقمة البحرين

ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية، من أجل اعتمادها، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف شهر مايو المقبل.

وفي وقت سابق السبت اختتم البرلمان العربي اليوم السبت أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبحثت الجلسة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الوحشي والأفعال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناقش الاجتماع تطورات الوضع المتأزم في السودان واليمن وكذلك تطورات الأزمة الليبية إلى جانب مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي رفعتها اللجان الدائمة بالبرلمان.

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