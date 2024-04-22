الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسي

قيادى بحزب مستقبل وطن: الولاية الجديدة للرئيس السيسى استكمال لمسيرة التنمية والإصلاح

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تضع مفهوم تنمية الإنسان على رأس أولوياتها عبر عدد من المحاور على رأسها زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، بجانب توطين الصناعة المصرية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل مشروعات الشباب وزيادة الإنتاج المحلي، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع والمحاصيل وزيادة التصدير إلى الخارج، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الوضع الاقتصادي المصري ومن ثم الارتقاء بمعيشة المواطن المصري.

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رفع جودة الخدمة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات

وقال "رزق" إن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية عملت على تنمية المواطن، من خلال رفع جودة الخدمة الصحية مع تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، التي تصب في مصلحة كل فرد بالمجتمع، بجانب خطط التطوير التي تم تنفيذها في مجال التعليم، عبر زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الأعوام السابقة، والذي انعكس بالفعل على قطاع التعليم من أجل تأسيس جيل جديد قادر على قيادة الجمهورية الجديدة والابتكار، ويناسب سوق العمل.

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دعم قطاع المشروعات الصغيرة 

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن القيادة السياسية عكفت على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدشين قانون خاص بها، لتعميق وتوطين الصناعة، وتعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مطالبًا بسرعة إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب منه خلال المرحلة الراهنة.

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خطوات عملية لتطوير المواطن 

وأكد "رزق" أن تنمية الإنسان من أحد المفاهيم الهامة، التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في الجمهورية الجديدة عبر برامج ومبادرات وقرارات تصب في صالح هذا الأمر، خاصة أن الإنسان المصري مركز الاهتمام الأول للقيادة السياسية التي تتخذ تحركات وخطوات عملية من أجل تطوير المواطن في مختلف المجالات الصحية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مكونًا رئيسيًا من مكونات دفع الاقتصاد الوطني وتعد قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.

قيادي بحزب مستقبل وطن مستقبل وطن حزب مستقبل ووطن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس محمد رزق

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