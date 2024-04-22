اليوم.. وزيرا المالية والتخطيط يستعرضان بيان الموازنة أمام البرلمان

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بمقر المجلس بشارع قصر العيني.

البيان المالي لمشروع الموازنة العامة

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

كما تشهد الجلسة عرضًا من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

مشروع قانون التأمين الموحد

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسة الأمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن مشروع القانون يستهدف تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، لاسيما في ظل وجود عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، ما استلزم رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

كما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد، وفقًا لما ذكره التقرير البرلماني، إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين، والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

ويلتزم المؤمن وفقًا لعقد التأمين بأن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أي دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.