أولوياتها إصدار قانون عدم التمييز.. "المصري  الديمقراطي" يدشن لجنة المواطنة

شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أمس السبت، تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بحضور خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع التحضيري عدد من قيادات وشباب الحزب، تبادلوا خلاله بعض الأفكار حول عمل اللجنة، وتم الاتفاق على مجموعة من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتحقيق أهداف اللجنة، منها إنشاء لجان مواطنة فرعية بجميع الأمانات الجغرافية، وإخطار الأمانات باختيار ممثلين للجنة بكل أمانة جغرافية، لتوعية المواطنات والمواطنين بالمفهوم الحقيقي للمواطنة، ومتابعة القضايا المتعلقة بها، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على إصدار قانون عدم التمييز.

اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك باعتبارها تعبير عن المواطنة الحقيقية

واتفق الحاضرون أن تكون اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك باعتبارها تعبير عن المواطنة الحقيقية، وانتهت أعمال الاجتماع التحضيري، دون اختيار مقرر أو أمين أو متحدث رسمي وسوف يعلن عن موعد انعقاد اللجنة القادم لاحقًا.

افتتاح مقر جديد في أسيوط

في سياق آخر، كانت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد افتتحت مقرًا جديدًا للحزب بمركز الفتح بأسيوط.

وقالت النائبة سناء السعيد، إن أنشطة الحزب وعضويته تتوسع على مستوى المحافظة، وكانت للمؤتمرات الجماهيرية التي نظمها الحزب في انتخابات الرئاسة دور في زيادة العضوية من خلال خطاب مرشح الحزب السيد فريد زهران وتعرف الجماهير على مبادئه وأفكاره، إضافة للتركيز الإعلامي الذي صاحب هذه المؤتمرات.

من جانبه قال عبدالمنعم سيد أحمد، المحامي وأمين الحزب بجنوب أسيوط، إن مركز الفتح به أمانة منتخبة بالفعل، ولكن أنشطة الحزب بالمركز وعضوياته زادت في الفترة الأخيرة، واستدعت وجود مقرات جديدة.

وقال علي الحجار، أمين الحزب بمركز الفتح، إننا عقدنا عدة تدريبات على المحليات منذ فترة طويلة، ولكن تأخر إجراء انتخابات المحليات أحدث خمولًا، وشدد الحجار على أن مطالبة كل الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة بالحوار الوطني بسرعة إعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات المحليات يستدعي معاودة النشاط وعمل دورات تنشيطية على المحليات، وهذا ما سوف نفعله خلال الفترة المقبلة.