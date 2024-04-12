"المصري الديمقراطي": إصدار لائحة قانون التصالح خطوة إيجابية لدعم قاطرة الاقتصاد

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أمر إيجابي لإنهاء إجراءات كثير من طلبات التصالح التي كانت معلقة من حيث البت فيها، فضلا عن تقديم تيسيرات عدة للمواطنين للتحفيز للإقدام على تقديم طلبات التصالح.

ولفت م"نصور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، سيستح الفرصة لضمان اكبر عدد من طلبات التصالح لإنهاء مشكلة البناء المخالف، والتي تعد من أكثر المشكلات التي تواجه الدولة، فضلًا عن استفادة الدولة من موارد هذا القانون والاستفادة من رسوم التصالح في ضخ دماء جديدة لشرايين الاقتصاد الوطني.