الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصري الديمقراطي": إصدار لائحة قانون التصالح خطوة إيجابية لدعم قاطرة الاقتصاد

ايهاب منصور
ايهاب منصور

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أمر إيجابي لإنهاء إجراءات كثير من طلبات التصالح التي كانت معلقة من حيث البت فيها، فضلا عن تقديم تيسيرات عدة للمواطنين للتحفيز للإقدام على تقديم طلبات التصالح.

ولفت م"نصور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، سيستح الفرصة لضمان اكبر عدد من طلبات التصالح لإنهاء مشكلة البناء المخالف، والتي تعد من أكثر المشكلات التي تواجه الدولة، فضلًا عن استفادة الدولة من موارد هذا القانون والاستفادة من رسوم التصالح في ضخ دماء جديدة لشرايين الاقتصاد الوطني.

أخر أخبار التصالح في مخالفات البناء 2023 إصدار اللائحة التنتفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لائحة التصالح في مخالفات آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء

مواد متعلقة

مهام اللجنة المؤقتة وفقًا لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الجديد

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. نهاية وفاء عامر على يد ابنة حسنية

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. رياض الخولي يستعطف السويركي يطلب منه أمران

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. نهاية مستحقة لرياض الخولي والسويركي يلومه

مسلسل حق عرب الحلقة الاخيرة.. أحمد صيام وراء أكذوبة نبوءه فهيم

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. سميحة تقتل القتيل وتمشي في جنازته

طارق شكري: الحوار الوطني أصبح استراتيجية دولة نحو الجمهورية الجديدة

نادر نسيم: مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة والعدوان الهمجي

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

تجاوزت الـ9 ملايين جنيه.. إيرادات قياسية لفيلم "شقو" في ثاني أيام عيد الفطر

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ 189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعي على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة