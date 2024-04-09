مسلسل حق عرب الحلقة الاخيرة.. من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر وذلك مع نهاية أحداث المسلسل والذي يشهد أحداث مثيرة وردود أفعال واسعة من الجمهور.

مسلسل حق عرب الحلقة الاخيرة.. أحمد صيام وراء أكذوبة نبوءه فهيم

مسلسل حق عرب الحلقة الاخيرة.. حيث شهدت الحلقة 30 والأخيرة من المسلسل اعتراف الشيخ فهيم، لعبد ربه (رياض الخولي)، بكذوبة نبوءته له بأن ولده من صلبه سيقتله، بسبب عطوة (أحمد صيام) أخيه، الذي هدده بأن يفتش لعبد ربه سر حصوله على آثار وبيعها لصالحه في كل صفقة تتم.

وانتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، باعتراف الشيخ فهيم بكذب نبوءته لعبد ربه (رياض الخولي) بشأن إذا انجب ولد سيقتله، قائلا: "كل اللي قولتهولك عن أن ابنك من صلبك هيقتلك من صحيح أنا عبد المأمور".

تفاصيل الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، اقتراح محسن (صديق السويركي) على عرب بإجراء تحليل DNA، للتأكد من أنه إبن عبد ربه (رياض الخولي)، أم جلال السويركي

كما شهدت الحلقة مواجهة نارية بين ماجدة زوجة جلال السويركي وام عرب، وبين وفاء عامر وانغام، وأقسمت صباح(وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وانغام.

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل حق عرب

ويرد السويركي على وفاء عامر: أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، واب واحد جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بكشف وفاء عامر (صباح) سر المسلسل وهو أن عرب السويركي إبن عبد ربه (رياض الخولي)، وترد على انغام ابنتها قائلة: انتي مش بنتي، أنا معنديش غير عرب وسميحه بس.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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