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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. سميحة تقتل القتيل وتمشي في جنازته

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. محور اهتمام الملايين من جمهور الفنان أحمد العوضي حيث تصدر التريند طوال أيام شهر رمضان المبارك بسبب الأحداث المثيرة والمشوقة.

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. سميحة تقتل القتيل وتمشي في جنازته

 

شهد مسلسل حق عرب الحلقة 30..  اكتشاف أحمد صيام (عطوة) شقيق عبد ربه، جثمان ابنه جمال، الذي قتلته سميحه (دنيا المصري) مع رباح أبو الدهب (وليد فواز).

وحضرت سميحة زوجته وأظهرت ملامح ومشاعر الحزن والصريخ حزنا على وفاته وتأكيدا على براءتها ولكي لا يعلم أحد بما فعلته مع جمال زوجها.

وشهدت الحلقة اعتراف الشيخ فهيم، لعبد ربه (رياض الخولي)، بكذوبة نبوءته له بأن ولده من صلبه سيقتله، بسبب عطوة (أحمد صيام) اخيه، الذي هدده بأن يفتش لعبد ربه سر حصوله على اثار وبيعها لصالحه في كل صفقة تتم.

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وانتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، باعتراف الشيخ فهيم بكذب نبوءته لعبد ربه (رياض الخولي) بشأن إذا انجب ولد سيقتله، قائلا: "كل اللي قولتهولك عن أن ابنك من صلبك هيقتلك من صحيح أنا عبد المأمور".

تفاصيل الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب 

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، اقتراح محسن (صديق السويركي) على عرب بإجراء تحليل DNA، للتأكد من أنه إبن عبد ربه (رياض الخولي)، أم جلال السويركي

كما شهدت الحلقة مواجهة نارية بين ماجدة زوجة جلال السويركي وام عرب، وبين وفاء عامر وانغام، وأقسمت صباح(وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وانغام.

ويرد السويركي على وفاء عامر: أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، واب واحد جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بكشف وفاء عامر (صباح) سر المسلسل وهو أن عرب السويركي إبن عبد ربه (رياض الخولي)، وترد على انغام ابنتها قائلة: انتي مش بنتي، أنا معنديش غير عرب وسميحه بس.

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

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