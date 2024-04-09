موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 29.. وفاء عامر تعترف بالسر

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 29 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 29

وتعرض إعادة الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 29

وانتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، باعتراف الشيخ فهيم بكذب نبوءته لعبد ربه (رياض الخولي) بشأن إذا انجب ولد سيقتله، قائلا: "كل اللي قولتهولك عن أن ابنك من صلبك هيقتلك من صحيح أنا عبد المأمور".

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، اقتراح محسن (صديق السويركي) على عرب بإجراء تحليل DNA، للتأكد من أنه إبن عبد ربه (رياض الخولي)، أم جلال السويركي

كما شهدت الحلقة مواجهة نارية بين ماجدة زوجة جلال السويركي وام عرب، وبين وفاء عامر وانغام، وأقسمت صباح(وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وأنغام.

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل حق عرب

ويرد السويركي على وفاء عامر: أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، واب واحد جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بكشف وفاء عامر (صباح) سر المسلسل وهو أن عرب السويركي إبن عبد ربه (رياض الخولي)، وترد على انغام ابنتها قائلة: انتي مش بنتي، أنا معنديش غير عرب وسميحه بس.

وتنزل واقع هذه الجملة على انغام صدمة شديدة وترد عليها قائلة: قولي انك بتهزري.

وكانت قد كشفت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث الغير متوقعة.

وفجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب انه ابن عبد ربه، وللاخير انه ابوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.