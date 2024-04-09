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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 29.. وفاء عامر تعترف بالسر

حق عرب
حق عرب

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 29 للفنان أحمد العوضي ورياض الخولي محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين متابعي الدراما الرمضانية.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 29

وتعرض إعادة الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 29 

وانتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، باعتراف الشيخ فهيم بكذب نبوءته لعبد ربه (رياض الخولي) بشأن إذا انجب ولد سيقتله، قائلا: "كل اللي قولتهولك عن أن ابنك من صلبك هيقتلك من صحيح أنا عبد المأمور".

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، اقتراح محسن (صديق السويركي) على عرب بإجراء تحليل DNA، للتأكد من أنه إبن عبد ربه (رياض الخولي)، أم جلال السويركي

كما شهدت الحلقة مواجهة نارية بين ماجدة زوجة جلال السويركي وام عرب، وبين وفاء عامر وانغام، وأقسمت صباح(وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وأنغام.

الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

حق عرب الحلقة 29.. وفاء عامر تصدم أنغام: انتي مش بنتي

مسلسل حق عرب الحلقة 29.. وفاء عامر تعترف أمام المغربلين بسر الماضي

حق عرب الحلقة 29..عرب السويركي يفكر في إجراء تحليل DNA

تفاصيل الحلقة 29 من مسلسل حق عرب 

ويرد السويركي على وفاء عامر: أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، واب واحد جلال السويركي.

وبدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بكشف وفاء عامر (صباح) سر المسلسل وهو أن عرب السويركي إبن عبد ربه (رياض الخولي)، وترد على انغام ابنتها قائلة: انتي مش بنتي، أنا معنديش غير عرب وسميحه بس.

وتنزل واقع هذه الجملة على انغام صدمة شديدة وترد عليها قائلة: قولي انك بتهزري.

وكانت قد كشفت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث الغير متوقعة.

وفجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب انه ابن عبد ربه، وللاخير انه ابوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

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الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

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