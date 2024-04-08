حق عرب الحلقة 29..عرب السويركي يفكر في إجراء تحليل DNA

تتواصل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل حق عرب، بخناق بين علي شقيق عرب السويركي، مع زوجته التي تؤكد له انها سوف تفعل ما يحلو لها، ليقوم والدها بتهديده إذا على صوتها عليه مرة اخرى، ليدخل في حالة صدمة شديدة، لما وجد من ردة فعل غريبة من قبل حماه.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29

تستكمل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل حق عرب بقرار اتخذه عرب السويركي بأن يفعل تحليل DNA حتى يتأكد إذا ما كان عبدربه والده فعلا أم أن الجياش لا تقول الحقيقة، وتقوم أنغام “كارولين عزمي” بالذهاب إلى ماجدة سلوى عثمان، وتتحدث معها حول إذا ما كانت ابنتها أم لا وتترجاها أن تقف بجوارها في هذة المحنة الشديدة، ليأتي السويركي للمنزل ويتحدث معها حول إحساسه بها لأنه في نفس الموقف.

تستكمل الأحداث بحالة حزن شديدة من ماجدة والده السويركي، التي تؤكد له ولأنغام أن صباح الجياش هي السبب فيما وصلوا جميعا اليه بعدما قالت كلاما صعب تصديقه، وتؤكد ان عرب هو نجلها مهما كانت الحقيقة لأنها هي من ربته وتعبت على تربيته سنين كثيرة.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.