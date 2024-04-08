الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حق عرب الحلقة 29..عرب السويركي يفكر في إجراء تحليل DNA

حق عرب
حق عرب

تتواصل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل حق عرب، بخناق بين علي شقيق عرب السويركي، مع زوجته التي تؤكد له انها سوف تفعل ما يحلو لها، ليقوم والدها بتهديده إذا على صوتها عليه مرة اخرى، ليدخل في حالة صدمة شديدة، لما وجد من ردة فعل غريبة من قبل حماه.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 29

txt

نضال الشافعى: طلبت ترجمة فلسفة الغزالى إلى مواقف حياتية بسيطة يفهمها الناس

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

txt

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. "عبد ربه" يهدد حنان بالقتل اذا فكرت في الانجاب

txt

الحلقة 26 مسلسل حق عرب.. حنان تدخل في مشكلة بسبب ابنة عبدربه

txt

مسلسل "حق عرب" الحلقة 26.. مشادة كلامية بين "محاسن" و"صباح الجياش"

txt

"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة تثقيفية عن "الشباب والتطرف.. آليات المواجهة"

txt

مروة عبدالمنعم: شخصية "ريكو" فى "بقينا اتنين" تشبه أغلب الزوجات

txt

وفاء عامر لـ"الدستور": سعيدة بأعمال "المتحدة".. و"الحشاشين" فخر الصناعة المصرية

txt

أنور خليل: عمرو عرفة مخرج أشعرنا بسعادة العمل فى "مليحة"

txt

دينا فؤاد: دراما مسلسل حق عرب "وقفت قلبى" (خاص)

تستكمل أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل حق عرب بقرار اتخذه عرب السويركي بأن يفعل تحليل DNA حتى يتأكد إذا ما كان عبدربه والده فعلا أم أن الجياش لا تقول الحقيقة، وتقوم أنغام “كارولين عزمي” بالذهاب إلى ماجدة سلوى عثمان، وتتحدث معها حول إذا ما كانت ابنتها أم لا وتترجاها أن تقف بجوارها في هذة المحنة الشديدة، ليأتي السويركي للمنزل ويتحدث معها حول إحساسه بها لأنه في نفس الموقف.

تستكمل الأحداث بحالة حزن شديدة من ماجدة والده السويركي، التي تؤكد له ولأنغام أن صباح الجياش هي السبب فيما وصلوا جميعا اليه بعدما قالت كلاما صعب تصديقه، وتؤكد ان عرب هو نجلها مهما كانت الحقيقة لأنها هي من ربته وتعبت على تربيته سنين كثيرة.


أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة رابعة والعشرين من حق عرب حق عرب الحلقة السادسة والعشرين حق عرب الحلقة 29 الحلقة 29 من مسلسل حق عرب الحلقة 29 مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

نضال الشافعى: طلبت ترجمة فلسفة الغزالى إلى مواقف حياتية بسيطة يفهمها الناس

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. "عبد ربه" يهدد حنان بالقتل اذا فكرت في الانجاب

الحلقة 26 مسلسل حق عرب.. حنان تدخل في مشكلة بسبب ابنة عبدربه

مسلسل "حق عرب" الحلقة 26.. مشادة كلامية بين "محاسن" و"صباح الجياش"

"الأعلى للثقافة" ينظم ندوة تثقيفية عن "الشباب والتطرف.. آليات المواجهة"

مروة عبدالمنعم: شخصية "ريكو" فى "بقينا اتنين" تشبه أغلب الزوجات

وفاء عامر لـ"الدستور": سعيدة بأعمال "المتحدة".. و"الحشاشين" فخر الصناعة المصرية

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

في ليلة طرد رونالدو.. الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر

بهدف قاتل.. إنبي يفرض التعادل على الأهلي في دوري نايل

كهربا يعيد التقدم لـ الأهلي بهدف ثان في شباك إنبي بدوري نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في مضارب بني هاشم.. الملك الوصي الهاشمي: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الاردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

مباراة تعادل الأهلي وإنبي في الدوري

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح