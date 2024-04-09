الحلقة 29 من مسلسل حق عرب.. عرب السويركي يرفض صباح الجياش

استكملت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بسرقة خادمة صباح الجياش لها، وهروبها من منزلها، لتعلم ذلك ابنه شقيقتها، الأمر الذي يدخل الشك في قلبها، وتؤكد لها أن هذا الذهب هو ملكها، وليس ملك الجياش، الأمر الذي يجعلها تقول لها الحقيقة وتكشف لها حقيقة قتلها لوالدتها وهذه الأموال هي بمثابة ثمن لسكوتها على الجياش.

استكملت الأحداث برفض عرب السويركي لصباح الجياش ويؤكد أنها ليست والدته لأنها رمته في الشارع، وهذه أنانية منها، لتؤكد أنها خافت عليه أن يقتله عبدربه ويقتلها، مشيرة إلى أن الموقف كان صعبا عليها.

يذهب عبدربه إلى الشيخ فهيم الذي انتقل إلى المستشفى بسبب حادث كبير حدث له، ليطلب منه أن يسامحه لأنه كذب عليه حول النبوءة التي تخص أن نجله سوف يقتله، مؤكدا أن شخصا ما هو من طلب منه أن يقول له ذلك، ليدخل عبدربه في صدمة كبيرة.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.