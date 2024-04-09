نادر نسيم: مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة والعدوان الهمجي

أكد النائب نادر يوسف نسيم. وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني طوال ما يزيد عن 6 اشهر، قائلا: موقف مصر الشجاع والثابت في رفض العدوان ورفض التهجير والطلب بوقف اطلاق النار وإنفاذ المساعدات وصل صداه للعالم أجمع.

وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن إعلان الكثير من القيادات الفلسطينية تقديرها لدور مصر وجهودها لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة، يؤكد أن الجميع يرون الجهود المصرية المتواصلة، على مدى الساعة بهدف واحد هو نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ووقف العدوان عنه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الموقف المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمتواصل لوقف العدوان على قطاع غزة، فمصر تبذل أقصى الجهد من أجل وقف إطلاق النار في غزة وعلى كافة الاصعدة وهو ما يقابل بتقدير شديد من جانب القيادات الفلسطينية.



واختتم نادر يوسف نسيم، بأن وقوف مصر شعبا وقيادة بشكل صارم في وجه كافة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لاجتياح رفح والعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ينطلق من قناعات مصرية ثابتة أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، وأنه لا يمكن أبدا ولن تسمح مصر بتصفيتها.

من جانبه اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذي حدث للجنيه المصري أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير في الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

وأكد "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد قرارات محافظ البنك المركزي الأخير، مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.