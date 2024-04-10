مسلسل حق عرب الحلقة 30.. من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة وذلك بسبب نهاية عبد ربه الغير متوقعة حيث يرغب الجمهور في معرفة تفاصيل الحلقات.

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. نهاية مستحقة لرياض الخولي والسويركي يلومه

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 30 بطولة أحمد العوضي، استيلاء سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي) على كافة أملاكه بموجب التوكيل التي حصلت عليه خلال اغماء والدها وقامت بتبصيمه على كافة املاكه.

وقامت سميحة بطرد حنان الغرباوي من المنزل وجاء عبد ربه (رياض الخولي) ويكذبها وعلى إثرها سقط في الشارع مغشيا عليه.

وأصاب عبد ربه بشلل نصفي انتهت بوفاته، وذلك بعد حديث دار بينه وبين عرب عاتبه فيه عما فعله من الماضي وقسوة قلبه.

وشهدت الحلقة الاخيرة مواجهة بين عبد ربه (رياض الخولي) وبين عرب السويركي، بعدما تأكد الأول من اكذوبة الشيخ فهيم.

وطلب عبد ربه من عرب أن ينسى ما حدث في الماضي وطي صفحة العداوة قائلا له: أنا ابوك يا عرب.. ضحكوا عليا ولبسوهالي.

وطلب عرب من عبد ربه أن يقوم بإجراء تحليل DNA هو وعرب وأنغام، وثانيا أن يذهب لصباح (وفاء عامر) ويعتذر لها عما ظن فيها سوءا بسبب علاقتها بعرب.

وشهدت الحلقة 30 اكتشاف أحمد صيام(عطوة) شقيق عبد ربه، جثمان ابنه جمال، الذي قتلته سميحه مع رباح.

وحضرت سميحة زوجته وأظهرت ملامح ومشاعر الحزن والصريخ حزنا على وفاته وتأكيدا على براءتها ولكي لا يعلم أحد بما فعلته معه.

وشهدت الحلقة اعتراف الشيخ فهيم، لعبد ربه (رياض الخولي)، بكذوبة نبوءته له بأن ولده من صلبه سيقتله، بسبب عطوة (أحمد صيام) اخيه، الذي هدده بأن يفتش لعبد ربه سر حصوله على اثار وبيعها لصالحه في كل صفقة تتم.

وانتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، باعتراف الشيخ فهيم بكذب نبوءته لعبد ربه (رياض الخولي) بشأن إذا أنجب ولد سيقتله، قائلا: "كل اللي قولتهولك عن أن ابنك من صلبك هيقتلك من صحيح أنا عبد المأمور".

تفاصيل الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، اقتراح محسن (صديق السويركي) على عرب بإجراء تحليل DNA، للتأكد من أنه إبن عبد ربه (رياض الخولي)، أم جلال السويركي

كما شهدت الحلقة مواجهة نارية بين ماجدة زوجة جلال السويركي وام عرب، وبين وفاء عامر وانغام، وأقسمت صباح (وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وانغام.

ويرد السويركي على وفاء عامر: أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، واب واحد جلال السويركي.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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