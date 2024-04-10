مسلسل حق عرب الحلقة 30.. محور اهتمام الملايين حيث انتهت بقتل منى ابنة حسنية الداية، لصباح (وفاء عامر)، انتقاما منها على قتلها لوالدتها.

وتسقط صباح بعد طعنها بين أيدي عرب، وتطلب منه أن يحضنها ويقول لها (يا أمي)، وبالفعل رد عليها عرب والدموع تتساقط منه (حاضر ياما).

مسلسل حق عرب الحلقة 30.. نهاية وفاء عامر على يد ابنة حسنية الداية

شهد مسلسل حق عرب الحلقه 30 . نهاية وفاء عامر على يد ابنة حسنية الداية و استيلاء سميحة ابنه عبد ربه (رياض الخولي) على كافة املاكه بموجب التوكيل التي حصلت عليه خلال اغماء والدها وقامت بتبصيمه على كافة املاكه.

وقامت سميحة بطرد حنان الغرباوي من المنزل وجاء عبد ربه (رياض الخولي) ويكذبها وعلى إثرها سقط في الشارع مغشيا عليه.

وأصيب عبد ربه بشلل نصفي انتهت بوفاته، بعد حديث دار بينه وبين عرب عاتبه فيه عما فعله من الماضي وقسوة قلبه.

كما شهدت الحلقة الأخيرة مواجهة بين عبد ربه (رياض الخولي) وبين عرب السويركي، بعدما تأكد الأول من اكذوبة الشيخ فهيم.

وطلب عبد ربه من عرب أن ينسى ما حدث في الماضي وطي صفحة العداوة قائلا له: أنا ابوك يا عرب.. ضحكوا عليا ولبسوهالي.

وطلب عرب من عبد ربه أن يقوم بإجراء تحليل DNA هو وعرب وأنغام، وثانيا أن يذهب لصباح(وفاء عامر) ويعتذر لها عما ظن فيها سوءا بسبب علاقتها بعرب.

وشهدت الحلقة 30 اكتشاف أحمد صيام(عطوة) شقيق عبد ربه، جثمان ابنه جمال، الذي قتلته سميحه مع رباح.

وحضرت سميحة زوجته وأظهرت ملامح ومشاعر الحزن والصريخ حزنا على وفاته وتأكيدا على براءتها ولكي لا يعلم أحد بما فعلته معه.

وشهدت الحلقة اعتراف الشيخ فهيم، لعبد ربه (رياض الخولي)، بكذوبة نبوءته له بأن ولده من صلبه سيقتله، بسبب عطوة (أحمد صيام) اخيه، الذي هدده بأن يفتش لعبد ربه سر حصوله على اثار وبيعها لصالحه في كل صفقة تتم.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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