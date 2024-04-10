مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. بطولة النجم مصطفى شعبان محور اهتمام الملايين من الجمهور حيث يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وانتهت الأحداث بوفاة المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم متأثرًا بأزمة قلبية بعد أن دخل على ابنه منعم غرفته ورآه ميتًا نتيجة أخذ جرعة كبيرة من الهيروين.

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. موت المعلم بشر وفوز وعدولة يقتلن أنفسهن

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. حيث تتوالى الأحداث بموت فوز و عدولة اللّاتي تُجسد دورهما الفنانتين انتصار وسلوى خطاب، بعدما أن انتقما من أنفسهما.

قنوات عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة الأخيرة

يُعرض المسلسل حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

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