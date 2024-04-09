يترقب جمهور، مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن المارثون الرمضاني 2024.

ويبحث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الثلاثن التي تصدّرت محركات البحث ومواقعة التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ«تويتر»، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية، وكشفت ما يُخطط إليه مصطفى شعبان.

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة ال 29 من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. هل يقضي مصطفى شعبان على تجّار الكيف؟

من المتوقع أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة العديد من الأحداث المثيرة و المشوقة، إذ يتخلص مصطفى شعبان من جميع أعداؤه ويقضي على رجال المخدرات، حيثُ توقع الجمهور تعاونه مع الشرطة للقبض على تجار الكيف جميعا.

وانتهت أحدث الحلقة 29 من مسلسل المعلم، أمس الإثنين، بنهاية غير متوقعة، حيثُ اتفق مصطفى شعبان على تسليم بضاعة المخدرات التي أخفاها من الجنتل- أحمد بدير، وشداد- طارق النهري، لتجار المخدرات، مقابل الحصول على 200 مليون جنية.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 30 والأخيرة

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 30 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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