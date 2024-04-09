أنور عبدالمغيث: الجزء الثانى من مسلسل جودر يحمل الكثير من المفاجآت (إنفوجراف)

تحدث الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث، عن الكثير من تفاصيل مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، بطولة النجم ياسر جلال، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، وإنتاج شركتي أروما و ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت أبرز تصريحات الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث، ضمن سياق حوار مطول لـ "الدستور"، موضحاً أن الجزء الثاني من العمل يحمل الكثير من المفاجآت.

أبرز تصريحات الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث لـ "الدستور" :

ـ الجمهور بحاجة إلى العودة إلى زمن الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة لا تنتهى ولا تموت أبدا.

ـ جودر ينتمى إلى نوعية الدراما الشعبية الأسطورية.

ـ رصد العديد من القضايا فى جو فانتازيا عصرية نظرا لتطور المجتمع.

ـ الهدف الأساسي من العمل رؤية البطل الشعبي.. و"جودر" حدوتة تناسب كل العصور والأزمنة.

ـ جودر بطل شعبي يدخل فى صراعات لتحقيق أهدافه.. والعمل يرصد دور المرأة المحوري في الكون.

ـ ياسر جلال نجم استثنائي وقع أمام عينى منذ كتابة الخطوط العريضة وتمنيت أن يكون بطل الحكاية منذ كتابة النقاط الأساسية.

ـ المخرج إسلام خيرى يمتلك رؤية بصرية عالمية أهتم بكل تفصيلة لخروج العمل على أكمل وجه.

ـ كل الشكر والتقدير لشركتى أروما وميديا هب لخروج العمل بهذه الصورة العالمية الإبداعية.

جودر

موعد عرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل جودر

وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جودر"، اليوم الثلاثاء على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

حكاية جودر بن عمر المصري، بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من الفنانين منهم: نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، هنادى مهنا، والعمل من تأليف الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى أروما وميديا هب، ومن إخراج إسلام خيرى.