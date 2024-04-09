أنور عبدالمغيث: "مزامنة كل العصور" سر اختيار تقديم حكاية جودر (خاص)

أعرب المؤلف والسيناريست أنور عبدالمغيث عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها بشكل يومى على أحداث مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة".

وقال عبدالمغيث، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمدلله ردود الأفعال مبهرة كما توقعت منذ كتابة الحدوتة، وكان أمرا أساسيا بالنسبة لي أن نناشد ونجذب جميع الأعمار والفئات المجتمعية المختلفة، وبالأخص شباب السوشيال ميديا، فكان الأهم بالنسبة لى خلال التحضير للمشروع أن يكون لدينا قدرة جاذبة لهؤلاء الشباب ليتفاعل مع قضايا إنسانية واجتماعية ومعرفية، وحرصت أن تكون المادة جاذبة وتستفز المشاهد للمتابعة".

سر اختيار تقديم حكاية جودر: البطل الشعبى

وبسؤاله عن سر اختياره حكاية جودر بن عمر المصري تحديدا لتقديمها من بين حكايات ألف ليلة وليلة، قال عبدالمغيث: "نظرت لحكايات ألف ليلة وليلة وتعمقت فيها وأعتبرها نصا وكأنه بلا بقاع، نصا واسع المدى، وكان الهدف الأساسي بالنسبة لي تقديم عمل أبني من خلاله رؤية البطل الشعبي، ووجدت نص (جودر) حدوتة تناسب كل العصور والأزمنة، ومنذ وضع الخطوط الأساسية كنت مقتنعا تماما بأن (جودر) مشروع ضخم قائم على البناء الخيالي، يأخذ المشاهد في رحلة تبعده عن ضغوطات الحياة اليومية الروتينية، وتقدم له معالم وصورا جمالية مبهرة".

وتابع عبدالمغيث: "هذه النوعية من الدراما لا تموت ولا تنتهى، وتعزف على الهموم الإنسانية الأساسية وحلم الإنسان أن يتجاوز محدودية الواقع المعيشى إلى أفقية الخيال الذى يشعر فيه بنوع من التفاعل مع القوى الكونية وربطه بطريقة معاصرة، يناقش من خلالها عدة قضايا".

موعد عرض الحلقة 15 و الأخيرة من مسلسل جودر

تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جودر"، اليوم الثلاثاء على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل "جودر" يأتى فى 15 حلقة، بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة العمل منهم: نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، هنادى مهنا، والعمل من تأليف الكاتب والسيناريست أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى أروما وميديا هب، ومن إخراج إسلام خيرى.