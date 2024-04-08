الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 29.. مصطفى شعبان يواجه ضرغام.. وابنة الجنتل تهرب ابنه

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 29 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويُعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت أحداث الحلقة بمواجه مصطفى شعبان المعلم بشر، بخاينته له وتورطه في دس المخدرات لوالده هو وعمه وكانوا السبب في حبسه بعدما اعترف له المعلم قلاش الشاهد الوحيد على تلك الواقعة.

مسلسل المعلم الحلقة 29

وقال له شعبان: "أنا العيل اللي فقدتوا أمله، مصعبتش عليك مرة وأنا داير بلف، مقصرتش في الخيانة والغدر لابن شريكك، مصعبش عليك أبويا اللي أتحبس ظلم وسمعته بقيت في الأرض".

وأضاف: "شداد خلص من أبويا بسكينة غدرك، الكلام حلو بس أنت نجيته؟ ولا ضيعته وضيعتني وكسرتني وكررت حالي، أنا كنت فاكرك بتحن عليا بحكم عشرتك مع أبويا طلعت بتحن عليا بسبب غلطتك السودة مع أبويا".

وتابع: "بس أنا مش هسكت أنا جوايا نار نفسي تنتقم، بس هنتقم من مين؟ منك أنت يا بشر ومن عمي اللي هو أبو زمزم الله يرحمها، أنت حطتني في موقف وحش مكنتش أتمنى أكون فيه".

ثم خرجت ابنة المعلم بشر دهب ليقول لها شعبان: "فين دبلة زمزم يا دهب عشان كدة تعتبر خلصت" وتركها وذهب.

وتتوالى الأحداث بمواجهة مصطفى شعبان لـ" درغام" الذي قام بسرقة أموال والده المعلم حامد، هو وعدولة التي تقوم بدورها الفنانة سلوى خطاب.

قامت ابنة المعلم الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل المعلم، بتهريب حسن ابن مصطفى شعبان من منزل والدها، إذ خطف الجنتل، حسن ابن شعبان؛ وذلك من أجل مساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

وظهرت ابنة الجنتل وهي تُهرب ابن مصطفى شعبان من منزل والدها الجنتل، بعد أن تغافل الأمن المسؤول عن حراسته.

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مسلسل المعلم الحلقة 29.. هل ينتقم مصطفى شعبان من المعلم بشر وعمه؟

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 29

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 29 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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