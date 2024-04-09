الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. ماذا يحدث لـ ملك ابنة الجنتل بعد تهريب ابن المعلم؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهد مسلسل المعلم الحلقة 29 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض يوميا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة، إذ قررت الدكتورة ملك ابنة المعلم الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، تهريب حسن ابن مصطفى شعبان من منزل والدها، بعدما خطفه الجنتل؛ لمساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة

وظهرت ابنة الجنتل وهي تُهرب ابن مصطفى شعبان من منزل والدها الجنتل، بعد أن تغافل الأمن المسؤول عن حراسته.

وكانت الحلقة التاسعة والعشرون قد بدأت بظهور حسن ابن مصطفى وهو يلعب بالكرة في حديقة الفيلا، ثم ظهر رجال قفزوا من سور الفيلا وقاموا بخطفه وإعطائه للجنتل، وظهر منذر رياحنة وهو يقول لوالده: "أيوا كدة نرجع البضاعة ونحسره على ابنه وأنا هخلص عليه لأنها خلصت كدة".

مسلسل المعلم الحلقة 29.. ابنة الجنتل تهرب ابن مصطفى شعبان

مسلسل المعلم الحلقة 29.. مصطفى شعبان يواجه ضرغام الذي سرق خزنة والده

ثم ظهرت شقيقته وزوجها وهم يبحثون عن حسن ولا يجدونه واتصلو بمصطفى شعبان الذي قال: "حسن اتخطف كدة"، واتصل بالجنتل الذي قال له: "أنا قلت ابنك تعبان من العياط على أمه قلت أخده عندي كام يوم لحد ما أخلص حوار البضاعة وبعد كدة هرجعهولك".

وأضاف: "اللي طلبته عملتهولك عمر حسن ابنك قصاد البضاعة اللي عندك"، ليرد عليه: "لو حاجة حصلت لحسن مش هخلي حد منكوا على وش الدنيا فاهم يا جنتل".

جاء ذلك خلال الحلقة 29 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 30 الأخيرة

من المتوقع أن تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، إذ يتخلص مصطفى شعبان من جميع أعداؤه ويقضي على رجال المخدرات، حيثُ توقع الجمهور تعاونه مع الشرطة للقبض على أعداؤه جميعا.

ويُعرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" يوميا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة الأخيرة

من المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

ابنته بـ"أبو البنات" وتحبه فى "المعلم".. أدوار سارة نور مع مصطفى شعبان

قبل عرض الحلقة الأخيرة من المعلم.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "تويتر"

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 29

مسلسل المعلم الحلقة 29.. ابنة الجنتل تهرب ابن مصطفى شعبان

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الثلاثون من المعلم المعلم الحلقة الثلاثون المعلم الحلقة 30 الحلقة 30من مسلسل المعلم الحلقة الثلاثون من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل المعلم الحلقة 29.. ابنة الجنتل تهرب ابن مصطفى شعبان

مسلسل المعلم الحلقة 29.. مصطفى شعبان يواجه ضرغام الذي سرق خزنة والده

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

القبض على شابين يروجان للأعمال المنافية عبر "السوشيال ميديا" بالعمرانية

"رمى نفسه".. مفاجأة فى جريمة "قتل عشيق الأخت" ببشتيل

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

كولر يؤجل البت فى رحيل كهربا عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب