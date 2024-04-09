مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. ماذا يحدث لـ ملك ابنة الجنتل بعد تهريب ابن المعلم؟

شهد مسلسل المعلم الحلقة 29 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض يوميا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مختلفة، إذ قررت الدكتورة ملك ابنة المعلم الجنتل الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، تهريب حسن ابن مصطفى شعبان من منزل والدها، بعدما خطفه الجنتل؛ لمساومة والده على بضاعة المخدرات التي قام بإخفائها خلال الحلقات السابقة.

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة

وظهرت ابنة الجنتل وهي تُهرب ابن مصطفى شعبان من منزل والدها الجنتل، بعد أن تغافل الأمن المسؤول عن حراسته.

وكانت الحلقة التاسعة والعشرون قد بدأت بظهور حسن ابن مصطفى وهو يلعب بالكرة في حديقة الفيلا، ثم ظهر رجال قفزوا من سور الفيلا وقاموا بخطفه وإعطائه للجنتل، وظهر منذر رياحنة وهو يقول لوالده: "أيوا كدة نرجع البضاعة ونحسره على ابنه وأنا هخلص عليه لأنها خلصت كدة".

ثم ظهرت شقيقته وزوجها وهم يبحثون عن حسن ولا يجدونه واتصلو بمصطفى شعبان الذي قال: "حسن اتخطف كدة"، واتصل بالجنتل الذي قال له: "أنا قلت ابنك تعبان من العياط على أمه قلت أخده عندي كام يوم لحد ما أخلص حوار البضاعة وبعد كدة هرجعهولك".

وأضاف: "اللي طلبته عملتهولك عمر حسن ابنك قصاد البضاعة اللي عندك"، ليرد عليه: "لو حاجة حصلت لحسن مش هخلي حد منكوا على وش الدنيا فاهم يا جنتل".

جاء ذلك خلال الحلقة 29 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 30 الأخيرة

من المتوقع أن تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، إذ يتخلص مصطفى شعبان من جميع أعداؤه ويقضي على رجال المخدرات، حيثُ توقع الجمهور تعاونه مع الشرطة للقبض على أعداؤه جميعا.

ويُعرض مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" يوميا على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة الأخيرة

من المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

وينتمي المسلسل لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.