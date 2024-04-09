ابنته بـ"أبو البنات" وتحبه فى "المعلم".. أدوار سارة نور مع مصطفى شعبان

خطفت الفنانة سارة نور، الأنظار منذ ظهورها في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وتجسد سارة في المسلسل دور ابنه الجنتل النجم أحمد بدير، أحد أكبر تجار سوق السمك في ميناء الأتكة، وتجسد دور دكتورة تعمل في مصحة إدمان رغم أن والدها يعمل في تجارة المخدرات.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

سارة نور

من هي سارة نور؟

فنانة مصرية شاركت في عدة مسلسلات سابقة، منها مسلسل عوالم خفية، بطولة الفنان عادل إمام العام 2018، ومسلسل العيلة دي عام 2022، ومسلسل العودة، بطولة شريف سلامة عام 2023.

في عام 2023 أيضًا، شاركت في مسلسل الأصلي، بطولة ريهام عبد الغفور، كما أن لها دورا في حملات التوعية الصحية للمرأة، وتحاول دعمها بالمشاركة فيها، إذ إنها ليست ممثلة فقط.

أول ظهور لها

اللافت للنظر أن سارة نور جسدت دور ابنه مصطفى شعبان في مسلسل أبو البنات خلال العام 2016، حيث كان أول ظهور لها، لكنها في مسلسل المعلم تجسد دور واحدة من المعجبات به إذ استطاعت تهريب ابنه حسن في الحلقة 29 بالأمس، وتبادله نظرات الإعجاب.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 30

من المقرر أن تعرض الحلقة 30 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعلم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.