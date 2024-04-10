الأربعاء 10 أبريل 2024
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فن

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. تجار المخدرات يقعون في كمين مصطفى شعبان والشرطة

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تتصاعد حدة البحث عن مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة حيث وقع  تجار المخدرات في كمين مصطفى شعبان والشرطة ويُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة

مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. تجار المخدرات يقعون في كمين مصطفى شعبان والشرطة

بدأ مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة.. باتفاق مصطفى شعبان على تسليم بضاعة المخدرات التي أخفاها من الجنتل- أحمد بدير، وشداد- طارق النهري، لتجار المخدرات، مقابل الحصول على 200 مليون جنيه.

وظهر تجار المخدرات وهم في فيلّا مصطفى شعبان، للاتفاق على مكان وموعد تسلم شحنة المخدرات، وأخبرهم شعبان بأنهم سيحصلون على بضاعتهم فور تجهيز الـ200 مليون جنيه، بينما يطلب المعلم من غلوش تجهيز أكبر عدد ممكن من الرجالة لحمايته.

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وتتوالى الأحداث إلى مصطفى شعبان الذي يستعد لتسليم بضاعة المخدرات لتجار الكيف، بحضور جميع التجار وعائلة المعلمين الجنتل وشداد، الذي يقوم بدورها الفنانيين أحمد بدير وطارق النهري.

وعند حضور كل تجار المخدرات لتسلم البضاعة من المزرعة التي يُخبئ بها مصطفى شعبان المخدرات، تفاجئوا بكمين مصطفى شعبان، حيثُ اتفق مع الشرطة لضبطهم متلبسين.

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قنوات عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة الثامنة من مسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

 

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة الأخيرة

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة الأخيرة حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

 

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