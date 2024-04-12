الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب "المصري الديمقراطي" يفتتح مقره الجديد بأسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقرًا جديدًا للحزب بمركز الفتح بأسيوط.

وقالت النائبة سناء السعيد، إن أنشطة الحزب وعضوياته تتوسع على مستوى المحافظة، وكانت للمؤتمرات الجماهيرية التي نظمها الحزب  في انتخابات الرئاسة دورًا في زيادة العضوية من خلال خطاب مرشح الحزب السيد فريد زهران وتعرف الجماهير على مبادئه وأفكاره، إضافة للتركيز الإعلامي الذي صاحب هذه المؤتمرات. 

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 ومن جانبه قال عبدالمنعم سيد أحمد، المحامي وأمين الحزب بجنوب أسيوط، إن مركز الفتح به أمانة منتخبة بالفعل، ولكن أنشطة الحزب بالمركز وعضوياته زادت في الفترة الأخيرة، واستدعت وجود مقرات جديدة. 

وقال علي الحجار، أمين الحزب بمركز الفتح، إننا عقدنا عدة تدريبات على المحليات منذ فترة طويلة ولكن تأخر إجراء انتخابات المحليات أحدث خمولًا، وشدد الحجار على أن مطالبة كل الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة بالحوار الوطني بسرعة اعداد قانون الانتخابات واجراء انتخابات المحليات يستدعي معاودة النشاط وعمل دورات تنشيطية على المحليات وهذا ما سوف نفعله خلال الفترة القادمة.

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المصري الديمقراطي اسيوط انتخابات الرئاسة الفترة الاخيرة الأحزاب السياسية المؤتمرات

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