الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: مبادرة خفض الأسعار جادة بتوجيهات الرئيس للتخفيف من الأعباء المعيشية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة قبل عدة اسابيع بتوجيهات السيسي، ومتابعة الحكومة لهذا الملف فى الأسواق، قائلا: “الهدف الرئيسي أن يشعر المواطن بنتائج هذه المبادرة، فى ظل استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها والافراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من الجمارك”.

دعم الصناعة المحلية 

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هناك نتائج ملموسة للنهوض بالاقتصاد القومى ودعم الصناعة المحلية وعديد القرارات الاقتصادية التي كان لها أبلغ الأثر على السوق ومنها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة ومليارات الدولارات والتدفقات الدولارية الهائلة بسببها، مشيرا إلى أن خفض الأسعار يتماشي مع هذه الاجواء الاقتصادية الإيجابية وانتهاء الأزمة بشكل فعلي.

ضبط الأسعار وأحكام الرقابة

وشدد عضو مجلس النواب، إن اتخاذ الحكومة حزمة من الخطوات الجادة لضبط الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتوجيهات السيسي، يؤكد الجدية من قبل الدولة فى التخفيف عن كاهل الفئات البسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من نتائج التداعيات الخارجية والاضطرابات الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن مبادرة خفض الأسعار مبادرة جادة من جانب الحكومة المصرية، في ظل توجيهات رئاسية بالتخفيف عن المواطن المصري والأعباء الاقتصادية الموجودة الآن.

على صعيد آخر قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية نجحت في تغيير واقع المصريين وتحقيق حلم المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده الرئيس السيسي، لافتا إلى ما قدمته مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من دعم لملايين المصريين.

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