المصريين الأحرار: الرئيس حريص على متابعة احتياجات المواطنين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل منذ الوهلة الأولى كرب للبيت، ويسعي بكل قوة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ورسم خارطة مستقبلية للأجيال الجديدة في تأسيس أركان دولة قوية وقادرة وواعية، ولم يتوان لحظة واحدة في الدفع بالحكومة للعمل الجاد على خدمة المواطن بكل الصور والأشكال، ولو عددنا مبادرات الرئيس الهادفة إلى خدمة الشارع المصري من صحة ورعاية ومعيشة وغيرها لن يكفيها مجلدات.

تخفيف الأعباء

وأكد خليل، في تصريحات خاصة، أن الرئيس حريص على إصدار توجيهاته المستمرة التي تعكس اهتمامه بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، ومراعاه توفير احتياجاته الأساسية من أجل أن يحيى حياة كريمة، قائلًا: ولعل منها توجيه الحكومة بدعم السلع الأساسية، وزيادة رواتب الموظفين والمعاشات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها.