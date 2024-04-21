الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس النواب: لا مجال لسلق القوانين

رئيس النواب
رئيس النواب

اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبدالعليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين".

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، إن حرية الرأي تمنعني من أن أتداخل للحذف من المضبطة.

 

ليس هناك أي اقتصار أو سلق للقوانين إطلاقًا

ونفى رئيس البرلمان أن يكون هناك أي اقتصار أو سلق للقوانين إطلاقًا، والمجال مفتوح، موضحًا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.

جاء ذلك ردًا على النائب محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب، وأكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما وأنه يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.

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رئيس مجلس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات للجان المختصة

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قبل مناقشته فى مجلس النواب غدًا.. تفاصيل مشروع قانون التأمين الموحد

وطالب عضو مجلس النواب، إعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.

من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرًا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته وتدارسه.

وعقب رئيس مجلس النواب، موضحًا أن مشروع القانون أخذ وقتًا طويلًا في المناقشة، لاسيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.

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