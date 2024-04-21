الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "النواب": نُسطِّر اليوم أولى صفحات الحقبة البرلمانية الجديدة بالعاصمة الإدارية

جلسة مجلس النواب
جلسة مجلس النواب اليوم

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوَّاب، إن جلسة البرلمان اليوم، بمقرِه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي خلال مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري خلال مرحلة انتقالية جديدة.

وأضاف رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، في ثاني جلساته التي تُعقَد بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، أن هذه المرحلة تشهد الانتقال التدريجي إلى البرلمان بمقره بالعاصمة الإدارية، وذلك بعد التحقق والتيقن من عمل جميع الأنظمة.

مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية

وجاء في نص كلمة رئيس مجلس النواب: «نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر- وبكل فخر- من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذي وصِفَ- عن حق- بأنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صُمِّم  بأيدٍ مصرية، وفقًا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقتٍ قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء». 

وتابع: «من حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دومًا في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم».

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التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري

ووجَّه جبالي كلمته للنواب: «يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس». 

واختتم: «نَشرُف جميعًا اليوم أن نُسطِّر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكُلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير». 

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