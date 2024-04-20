السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ولاء التمامى: 2024 سيكون عام التعافى الكامل من الأزمة الاقتصادية

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن توجه الدولة لخفض الأسعار ومتابعتها في الأسواق خلال الفترة المقبلة من خلال رادار الأسعار، يتماشى مع توجيهات واضحة بتحسين معيشة المصريين، بالتماشي مع الخطوات والإجراءات الاقتصادية الموجودة اليوم والسيولة الدولارية.

 التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني 

واعتبرت النائبة ولاء التمامى، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا، وكمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين والأعباء المعيشية عنهم.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن متابعة الحكومة وإعلان رئيس الوزراء عن رصد انخفاض الأسعار والوصول لنحو 30% في بعض السلع خلال الفترة المقبلة، يؤكد ما يمر به الوطن الآن من رواج اقتصادي وبدء التعافي عقب تدفق أموال صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي على مشاريع وقروض، موضحة أن تحرك الدولة المصرية جاء ذكيًا جدًا في التفاعل مع الأزمة.

وأشارت التمامى إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما أن تعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية يؤكد أن عام 2024 سيكون عام التعافي الكامل من الأزمة الاقتصادية.

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن القطاع الخاص أوضح أن دورة السلع ستنتهى بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": الأسواق ستشهد مزيدًا من السلع وفقًا للأسعار الجديدة بأسعار الصرف الجديدة.

وتابع: "أعلنا خلال المؤتمر الصحفي عن أن السلع الأساسية انخفضت بحوالي 27%، أما جميع السلع بصفة عامة انخفضت حوالي 22%"، موضحًا: "خلال الفترة المقبلة سنشهد مزيدًا من انخفاض أسعار السلع".

واختتم: "من المتوقع أن تشهد المحال الصغيرة مزيدًا من انخفاض أسعار السلع، وستكون هناك متابعة حازمة للأسعار المعلنة"، مضيفًا: "أعلنا خلال اجتماع اليوم أن أسعار السلع الغذائية كلها أشرنا إليها والأرقام معلنة السكر نزل 22% والزيت نزل 23%".

مجلس النواب خفض الأسعار الاسواق متابعة الحكومة رئيس الوزراء رأس الحكمة استقرار السوق

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