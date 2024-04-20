السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "سياحة النواب": التزام التجار بالأسعار واجب وطنى.. ويجب فرض رقابة صارمة

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بـمجلس النواب، إن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا؛ كمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق والتنسيق المستمر مع كل الأطراف المعنية لخفض الأسعار، مشيدةً باستجابة اتحاد الصناعات وشعبة المخابز لبادرة الحكومة.

تابعت أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.

 ضرورة رفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق

وشددت النائبة على ضرورة رفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.

استطردت: "إن استقرار السوق يمثل عاملًا مهمة في تحسين الأداء وصورة مصر الاقتصادية أمام العالم.. داعية كل القطاعات إلى الاستجابة لبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار بنسب لا تقل عن 25%".

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن القطاع الخاص أوضح أن دورة السلع ستنتهى بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": الأسواق ستشهد مزيدًا من السلع وفقًا للأسعار الجديدة بأسعار الصرف الجديدة.

وتابع: "أعلنا خلال المؤتمر الصحفي أن السلع الأساسية انخفضت بحوالي 27%، أما جميع السلع بصفة عامة انخفضت حوالي 22%"، موضحًا: "خلال الفترة المقبلة سنشهد مزيدًا من انخفاض أسعار السلع".

واختتم: "من المتوقع أن تشهد المحال الصغيرة مزيدًا من انخفاض أسعار السلع، وستكون هناك متابعة حازمة للأسعار المعلنة"، مضيفًا: "أعلنا خلال اجتماع اليوم أن أسعار السلع الغذائية كلها أشرنا إليها والأرقام معلنة السكر نزل 22% والزيت نزل 23%".

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