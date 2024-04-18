الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

البرلمان يواصل جلساته بالعاصمة الإدارية الأحد المقبل

مجلس النواب الجديد
مجلس النواب الجديد

أعلن مجلس النواب عن استكمال عقد جلساته العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

جلسة الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة 

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن جلسة الأحد ستعقد الساعة ١٢ ظهرًا، بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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جلستا الإثنين والثلاثاء بالمقر القديم 

كما أعلن عن عقد جلستي الإثنين والثلاثاء الساعة ١١ صباحًا، بقاعة مجلس النواب بمقره القديم بالتحرير.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللائحة الداخلية للمجلس النواب حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة

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