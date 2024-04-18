البرلمان يواصل جلساته بالعاصمة الإدارية الأحد المقبل

أعلن مجلس النواب عن استكمال عقد جلساته العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

جلسة الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن جلسة الأحد ستعقد الساعة ١٢ ظهرًا، بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جلستا الإثنين والثلاثاء بالمقر القديم

كما أعلن عن عقد جلستي الإثنين والثلاثاء الساعة ١١ صباحًا، بقاعة مجلس النواب بمقره القديم بالتحرير.