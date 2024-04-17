برلماني يكشف تفاصيل قانون المقابر الجديد: تقنين وتصالح مع الجبانات (فيديو)

أكد النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، أن قانون الجبانات الجديد يأتي كنتيجة لإهمال المشرع لهذا الموضوع، موضحًا أنه سيتم إلغاء مفهوم الجبانات وتسميته بـ"قانون المقابر"، وهذا يأتي في إطار تقنين الجبانات القائمة وتنظيم المقابر الجديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية، أنه سيتم تنفيذ اللائحة التنفيذية خلال 3 أسابيع بعد عرضها على جميع الهيئات والوزارات المعنية وإقرارها في مجلس النواب، كما سيتطلب من أصحاب الجبانات والتربي إصدار رخصة مزاولة تجدد كل 3 سنوات، وخلال عام، يجب تعديل أوضاعهم وتقديم الأوراق المطلوبة.

وأوضح، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق السيطرة الحكومية على إدارة منظومة الجبانات والحفاظ على حرمة الموتىـ وبإضافة مواد جديدة، يسعى لتنظيم إنشاء وصيانة الجبانات وفرض عقوبات صارمة على من ينبش القبور أو ينتهك حرمة الموتى.