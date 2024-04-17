الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى يوم الأسير الفلسطينى.. سجون الاحتلال ما زالت تدفن الفلسطينيين بـ"دم بارد"

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون

بدأت الإعلامية إنجي أنور، حلقتها الجديدة من برنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية Etc، بالحديث عن يوم الأسير الفلسطيني، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني يواصل تعذيب الأسرى الفلسطينيين بأبشع الطرق داخل سجون الاحتلال، وذلك باعتراف جنوده.

وأضافت "أنور"، أن أعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تزداد يومًا بعد يوم، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب والقتل والإهمال الطبي، موضحة أن محاكمات الأسرى لا تتسم بأي نوع من أنواع العدل، فالحرب ليست مقتصرة على قطاع غزة والضفة الغربية فقط، بل هناك حرب أخرى تتوسع داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن حجم الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تجاوز 12 ألف أسير حتى وقتنا الحالي، ولا تستطيع الأهالي أن تتواصل معهم بأي شكل من الأشكال.

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