الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

الدكتور حنفي جبالي،
الدكتور حنفي جبالي،

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: “يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يُسدد خطاكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يُعيد هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

الرئيس السيسي عيد الفطر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي البرلمان

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