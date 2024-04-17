الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: إدخال محافظات جديدة فى التأمين الصحى الشامل يعزز جهود دعم الرعاية

أحمد عثمان
أحمد عثمان

أكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيه د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

وقال عثمان إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من أهم الإنجازات التي تحقق في القطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي، وكان بمثابة حلم لجميع المصريين بعد تعثر وعدم قدرة الحكومات في العقود الماضية على اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف عثمان أن تكليف رئيس الجمهورية بإدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين، حيث يُعد التأمين الصحي الشامل نظامًا مهمًا يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية، كما يمنح التأمين الصحي الشامل الأفراد شعورًا بالأمان من خلال ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في حال تعرضهم لأي مرض أو إصابة.

وثمن عثمان الإنجازات التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والبدء في المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة، لافتًا إلى أن التوسع في عدد المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز وتوفير حق المواطن في العلاج والتمتع بصحة سليمة، وهو تعزيز لحقوق الإنسان والتزام دستوري، ويتسق مع جهود الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منظومة التأمين الصحي الرئيس السيسي الرعاية الصحية

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