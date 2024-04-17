الأربعاء 17 أبريل 2024
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سياسي

أبوشقرة: ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة خطيرة لا بد من الاهتمام بها

النائبة رشا أبو شقرة
النائبة رشا أبو شقرة

قالت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تعد مشكلة خطيرة جدا ولم تأخذ حقها في الاهتمام، والدليل على ذلك تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، موضحة أن الجاني حيوان والضحية هو الشخص الذي يتعرض لعقر من حيوان.

جاء ذلك خلال استعراضها طلب الإحاطة المقدم منها بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأضافت أبو شقرة: "إذا كان الحيوان ضالا وعقر شخص فالمسئولية تقع على من؟.

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وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “هناك زيادة كبيرة في حالات العقر والسعار وهذا يدل على تقاعس دور الطب البيطري لحملات تطعيم الحيوانات الضالة”.

زادت حالات العقر فى الفترة الأخيرة

وأشارت أبو شقرة، إلى أنه زادت حالات العقر في الفترة الأخيرة، متسائلة: “لماذا لا يتم جمع هذه الكلاب الضالة في مستوطنات ويتم التعامل معهم بشكل خاص؟”.

واستكملت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بأكد على حقوق الحيوان وبقول نصدرهم للدول بهدف التربية والحراسة فنحن لدينا أنواع مميزة من الكلاب ويمكن أن نستخدمها".

وقالت أبو شقرة: “لابد من إدارة هذه المشكلة والجاني يكون حيوانا وبالتالي الضحية هياخد حقه من مين.. مؤكدة أن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيحل مشكلات عديدة”.

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