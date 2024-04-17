الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"محلية النواب": الحكومة لن تحل مشكلة الكلاب الضالة "لحد ما تعضها"

النائب محمد الحسيني
النائب محمد الحسيني

انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس  النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلًا: "الكلاب الضالة انتشرت في كل الأماكن حتى في المدن الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس ورشا أبوشقرة، بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأضاف الحسيني: "قولتوا قانون واحنا اللي عملنا القانون، وكانوا بيقولوا علينا إنتم فاضيين للكلاب، أيوه إحنا فاضيين للكلاب".

وتابع: "عندنا قانون نطلع بقى اللائحة التنفيذية، وأنا بقول الحكومة مش هتحل مشكلة الكلاب الضالة إلا لما تتعض".

أولويات الحكومة

في السياق ذاته، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب شهدت إنجازًا كبيرًا من اللجنة.

وانتقد درويش تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلًا: "إحنا مش عارفين أولويات الحكومة إيه، والإحصائيات اللي الحكومة بتعرضها علينا فيها شك كبير".

وأوضح أن نقطة الخلاف دائمًا بين البرلمان والحكومة هي ترتيب الأولويات، مضيفًا: "لما الحكومة تقعد لحد دلوقتي من غير تنفيذ اللائحة التنفيذية، يبقى دا مش في أولوياتها ومش مهم كام شخص اتصاب وكام شخص اتوفى".

واستكمل درويش: "بقول للمسئولين لو قادرين على المسئولية خليكم ولو مش قادرين امشوا وهاتوا ناس عايزه تشتغل وتسيب أثر".

وتساءل أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هل هتستمر الحكومة دائمًا في إنها تأتي متأخرة في تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين؟"، معقبًا: "هو إحنا هنفضل نجري ورا الحكومة ونقولها مصلحة المواطن ونفذوا اللائحة التنفيذية للقانون؟".

اللائحة التنفيذية حيازة الحيوانات الخطرة المدن الجديدة لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب

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