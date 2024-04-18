برلمانى: نتائج جهود مصر لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين خطوة لاسترداد الحقوق

أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب "المؤتمر" أن الجهود المصرية لحشد الاعتراف الدولي والعالمي بدولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، كبيرة جدًا وأتت بنتائج إيجابية وخطوة لاسترداد الحقوق، وتأتي استكمالًا للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على مرّ التاريخ.

ضرورة الاعتراف الأممي بدولة فلسطين

وأضاف رسلان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين هو أول الحقوق الفلسطينية المشروعة والمهدرة منذ عقود، مؤكدًا أن العالم يكيل بمكيالين، ويتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية، ولكن هذا لن يثبط عزيمتنا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميًا للإبادة من جانب آلة الحرب الإسرائيلية.

وثمَّن طارق رسلان، إصرار الدولة على السعي وضرورة إيجاد حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.