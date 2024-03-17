الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

طارق رسلان: النقل البحري قاطرة مهمة للاقتصاد.. وعلى الحكومة إزالة المعوقات

طارق رسلان
طارق رسلان

قال اللواء طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" بمجلس الشيوخ، إن النقل البحري يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، وهو قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة الطلب المُقدَم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

تعديل قوانين النقل البحري

وأضاف رسلان، أن موقع مصر الاستراتيجي سواء في قناة السويس أو نهر النيل، يتمتع بأهمية كبرى، ومطلوب من الحكومة إزالة المعوقات وكذلك تعديل منظومة القوانين التي تحكم النقل البحري.

وشدد رسلان، على ضرورة إنشاء شركة مساهمة وطنية من البنوك والوزارات المعنية، للعمل في هذا النشاط، وتسهيل رفع العلم المصري على السفن مثل بنما والأردن وتوفير عدد ، إضافة زيادة سفن الصيد في الأسطول البحري المصري.

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