النائب عادل اللمعي يستعرض طلب مناقشته بشأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري

استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

مطالبة بكشف سياسة تطوير الأسطول البحري المصري

وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

زيادة معدلات التنمية

من جانبه قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إنه يجب توجيه الشكر لكافة القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي تساعدنا في زيادة معدلات التنمية بما يساعد على توفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل، وننتظر أن تكون مصر مركزا للتجارة الإقليمية.

الموانئ المصرية كانت في حالة يرثى لها وكان ميناء الإسكندرية مهددا بالإغلاق في 2014

وأضاف أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم إن الموانئ المصرية كانت في حالة يرثى لها، وكان ميناء الإسكندرية مهددا بالإغلاق في 2014، وجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وقال أبو شقة: نحتاج تحديث التشريعات البحرية، فلدينا قوانين تتضمن نصوص أصبحت هما والواقع العملي والمستجدات والمستحدثات أبعد مايكونوا عن بعض، فهناك قصور تشريعي في هذا الشأن.