السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر تسعى لإنقاذ المنطقة من خلال احتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية الموقف المصري الداعي لوقف التصعيد المتبادل بين إسرائيل وايران، مضيفا أن تحركات مصر واتصالاتها هدفها احتواء الصراع قبل استفحاله وعدم الانزلاق إلى دائرة الرد والرد المتبادل بما يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية. 

 مصر حذرت من هذه الدائرة المفرغة من العنف والحرب

وأوضح خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مصر سبق وحذرت من هذه الدائرة المفرغة من العنف والحرب، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء  التطورات الحالية يعود إلى إصرار إسرائيل على عدم وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر. 

وأضاف أن وقف الحرب على غزة والعودة لمسار التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، الطريق الوحيد لوقف التدهور الحالي ووضع نهاية للحرب. 

وتابع أن موقف مصر هدفه إنقاذ المنطقة من الانزلاق للدمار والحرب الواسعة وانطلاقا من دورها. 

واختتم بالإشادة بموقف مصر وإعرابها عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومُسيّرات ضد مواقع فى إيران وسوريا، ومطالبة الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: "هي رسالة مصرية في وقتها بخطورة القادم وآثاره على المنطقة برمتها ما لم يتم احتواؤه".

 مصر تطالب إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس

وكانت قد طالبت مصر، إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومُسيّرات ضد مواقع في إيران وسوريا.

وأكدت مصر أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري.


 

لجنة الصحة مجلس الشيوخ إسرائيل وإيران العنف والحرب قطاع غزة التسوية السياسية الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

وكيل عربية النواب يحذر من استمرار الحرب بالسودان: تشكل تهديدًا للأمن الإقليمى

قبل مناقشته فى مجلس النواب غدًا.. تفاصيل مشروع قانون التأمين الموحد

برلمانى: نتائج جهود مصر لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين خطوة لاسترداد الحقوق

البرلمان يواصل جلساته بالعاصمة الإدارية الأحد المقبل

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح