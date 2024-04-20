"الشعب الجمهوري" بجنوب سيناء: افتتاح أعمال تطوير مسجد الصحابة يؤكد اهتمام القيادة بالأماكن المقدسة

قال الشيخ أحمد سيف رويضي، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، إن افتتاح أعمال تطوير مسجد الصحابة بمحافظة شرم الشيخ، يعتبر تأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية ودعمها للأماكن المقدسة.

جاء ذلك خلال مشاركة أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة جنوب سيناء، في افتتاح أعمال تطوير المسجد أمس، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكل من اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى مستشاري المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تناول الافتتاح أداء صلاة العشاء بالمسجد، ومن ثم حضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف جنوب سيناء على هامش افتتاح أعمال التطوير، والتي تضمنت تلاوة الآيات القرآنية، وإلقاء بعض الابتهالات والأناشيد الدينية.

من جانبه، توجه أحمد سيف رويضي، خلال كلمته، بالشكر إلى وزير الأوقاف على تشريفه وحرصه على الحضور، كما توجه بالشكر أيضًا إلى محافظ جنوب سيناء على جهوده المستمرة لتنمية وتطوير المحافظة، فضلًا عن الدعوة الكريمة من جانبه لحضور هذا الحدث ممثلًا عن أهالي محافظة جنوب سيناء الكرام.

تعزيز للهوية الدينية

وأكد "رويضي"، أن تطوير مسجد الصحابة، يأتي تعزيزًا للهوية الدينية ولدور المسجد في نشر رسالة الإسلام السمحة، بالإضافة إلى مساهمته في خدمة أبناء المحافظة من خلال توفير بيئة ملائمة لأداء شعائرهم الدينية.

وأشار إلى حرص جميع أهالي المحافظة على المشاركة في تنفيذ مخططات التنمية والتطوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، معربًا عن تقديره العميق لجهود القيادة الوطنية ودعمها المتواصل لتحقيق آمال أبناء جنوب سيناء في الرقي والازدهار.